Нью-Йорк, США, 29 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлили на второй сезон. Об этом 29 июля сообщает «Мир Фантастики».

Matthew Keys Netflix

Второй сезон анонсировали в необычном формате — некоторым западным блогерам прислали огромную плитку шоколада с информацией о продолжении сериала. В ближайшее время Netflix официально представит новый сезон.

Напомним, что премьера первого сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» состоялась на Netflix 4 июня 2021 года. Шоу получило преимущественно высокие оценки от зрителей и критиков.