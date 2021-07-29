Киев, 29 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 120 населённых пунктов. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Yarnews.net Линия электропередач

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населённых пунктов в пяти областях», — сказано в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что больше всего пострадала Львовская область — 44 населённых пункта, далее Черновицкая — 25 населённых пунктов, Житомирская и Ивано-Франковская — по 20 и Тернопольская — 11 населённых пунктов.

Бригады облэнерго занимаются восстановлением линий электропередачи.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город находится на грани катастрофы из-за сильных ливней. В районе Прересыпь может прорвать дамбу, из-за чего часть города будет затоплена.