Губкин, Белгородская область, 29 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Губкине Белгородской области. Подозреваемый сам опубликовал ужасающую видеозапись в социальной сети, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Молоток

О вопиющем случае полиции рассказал представить Общественного совета при УМВД области, редактор сетевого издания «Фонарь.ТВ» Андрей Маслов, которому ссылку на видеоролик прислала подписчица. Оперативники установили личность «героя» видеосъёмки, им оказался 38-летний ранее судимый и состоящий на учёте у врача-нарколога житель Губкина.

Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции. По предварительным данным, он 21 июля в лесу недалеко от городского пляжа расправился с собакой, а видеозапись потом опубликовал в социальной сети. Животное подозреваемый разделал на части и съел в общежитии, где проживает.

В полиции проверяют все обстоятельства произошедшего, в том числе версию подозреваемого, что это была бездомная собака. Установлен предполагаемый хозяин животного, а также гражданин, который снимал расправу по просьбе мужчины.