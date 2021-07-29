Тамбов, 29 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 29 июля, в рамках проведения «прямой линии» с жителями региона рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По словам главы региона, привито более 47% населения, подлежащего вакцинации.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на «прямой линии» с населением

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Как выяснилось, больше всего вопросов от тамбовчан на «прямую линию» губернатора поступило именно по этой теме. Как рассказал Александр Никитин, сейчас в Тамбовской области уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 11% ниже среднероссийского (Тамбовская область — 3742 на 100 тыс. населения, ЦФО — 6624,5; РФ — 4207,2). Однако эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. За последнюю неделю ежедневно в регионе коронавирусом заражаются по 94 — 100 человек.

Вместе с тем, за последнюю неделю в области не было необходимости в организации дополнительных коек, на сегодня свободно 24% мест. Губернатор сообщил, что на данный момент в регионе получили прививки от коронавируса более 47% жителей, подлежащих вакцинации.

«Особое внимание в условиях коронавирусной пандемии мы должны уделить пожилым людям: вопрос вакцинации граждан старше трудоспособного возраста должен быть для нас самым приоритетным», — подчеркнул Александр Никитин.

В регионе уже привито 96 743 пожилых жителя, что составляет 40,9% от общей численности вакцинированных (РФ — 30,9%).

Губернатор подчеркнул, что Тамбовщина предпринимает максимум усилий для достижения поставленных задач. Ведь это напрямую связано с предотвращением заболеваемости данной инфекцией в регионе. В рейтинге регионов России по проценту использования имеющейся вакцины Тамбовская область находится на третьем месте.