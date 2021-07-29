Ржев, Тверская область, 29 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Юбилей — 80 лет с момент создания — отмечает АО «514 авиационный ремонтный завод» в Ржеве 29 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, предприятие посетил в рамках поездки в город воинской славы губернатор Игорь Руденя, а также генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник президента России Владимир Васильев. Гости посетили цеха по разгрузке самолетов и прохождению технического обслуживания, изготовлению резинотехнических изделий и другие.

Пресс-служба правительства Тверской области В юбилее авиационного завода в Ржеве приняли участие почетные гости

«Работники мастерских, ветераны завода заложили прочную основу высочайшего профессионализма, крепких трудовых традиций для успешного развития предприятия. В стремительно меняющемся мире авиастроения и техники сплочённому коллективу завода по плечу решение самых сложных задач», — подчеркнул Игорь Руденя.

Владимир Васильев отметил, что на предприятии работают целыми династиями, и «именно такие предприятии дают возможность двигаться вперед».

Игорь Руденя, Сергей Чемезов и Владимир Васильев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию авиационного ремонтного завода. За достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в создание конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции всему коллективу предприятия объявлена благодарность Госкорпорации «Ростех». Также медалями Госкорпорации «Ростех» «За отличие» были награждены заместитель управляющего директора по летной подготовке и летным испытаниям Александр Волков, слесарь-сборщик летательных аппаратов Игорь Чураков, инженер-технолог технического отдела Василий Шаламов и заместитель управляющего директора по качеству Станислав Шлык. Награды представителям коллектива вручил Игорь Руденя. Так, за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд звание Министерства промышленности и торговли России «Почетный авиастроитель» присвоено управляющему директору АО «514 авиационный ремонтный завод» Андрею Бурмистрову, почетной грамотой Минпромторга России награжден мастер участка окончательной доводки АО «514 авиационный ремонтный завод» Александр Аванесов. 13 сотрудников АО «514 авиационный ремонтный завод» награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Тверской области, медалями и почетными грамотами Госкорпорации «Ростех».

»Мы с Сергеем Викторовичем Чемезовым и Владимиром Абдуалиевичем Васильевым обсудили возможность сделать во Ржеве филиал федерального вуза. Учреждение для нас необходимо, потому что есть и молодежь, и современное производство, поэтому здесь должна быть выстроена линия для обучения новых кадров, которые будут работать в современной авиационной промышленности», — рассказал после торжественной части глава региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В юбилее авиационного завода в Ржеве приняли участие почетные гости

История «514 авиационного ремонтного завода» связана с Великой Отечественной войной. В июле 1941 года на базе Воронежского вагоностроительного завода был сформирован поезд, укомплектованный всем, что было необходимо для ремонта самолетов и авиационных моторов в полевых условиях. Всю войну он перемещался вслед за боевыми соединениями. За годы войны было восстановлено и отремонтировано 1124 самолета. После войны подвижные авиационные ремонтные мастерские прибыли на постоянное место дислокации в город Ржев. Сегодня завод является крупнейшим предприятием Ржева, здесь работает 1 120 человек. Завод имеет современную производственную базу, собственный аэродром, соответствующие службы. На предприятии ремонтируют и модернизируют самолеты военной авиации, в том числе МиГ-31, Су-24, МиГ-29. Предприятие является постоянным участником Международного авиационно-космического салона «МАКС».