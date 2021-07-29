Москва, 29 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Очень многие предприниматели в РФ осознали, что им едва ли удастся построить собственную бизнес-империю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ люди с высшим образованием и средним доходом чаще чувствуют себя выгоревшими.

Депрессия

«Крупный бизнес огромными темпами захватывает рынок. К тому же российская экономика пострадала в период пандемии. В результате предприятия малого, среднего и микробизнеса активно закрываются. Их владельцы и руководители — те самые амбициозные люди с высшим образованием, средним и высоким доходом, конкретными потребностями, — сказал Головченко. — У них крайне высокий уровень требований к себе. Но многие уже не могут достичь прежней жизненной планки, и, скорее всего, им это не удастся. Заглядывая в будущее, они не знают, чем будут заниматься, не видят ни малейших перспектив. Вера в то, что им удастся построить свою личную бизнес-империю, стремительно тает. Само собой, такие люди впадают депрессию, уныние, отчаяние».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ растет количество случаев личных банкротств.