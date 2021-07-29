Москва, 29 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что Центральный банк РФ не понимает того, что именно платежеспособный спрос является ключевым драйвером экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал новость о том, что в Банке России забеспокоились из-за того, что быстрый рост кредитования может грозить появлением «пузырей», ростом инфляции и даже падением темпов экономического роста.

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«ЦБ РФ наконец-то начинает видеть противоречия между монетарным регулированием экономики по методичкам, написанным на примере развитых стран Запада, и фактической ситуацией в России, где инфляция преимущественно носит немонетарный характер и где политика регуляторов должна быть направлена на стимулирование предпринимательской инициативы для обеспечения устойчивого роста экономики, — сказал Якубович. — Однако в базовые законы рыночной экономики регулятор все же не верит. Он не понимает, что платёжеспособный спрос является ключевым драйвером роста экономики. Как известно, спрос рождает предложение».

Эксперт обратил внимание на то, что «пузыри» надувают не на реальных, а на финансовых рынках, не потребители и производители, а спекулянты и прочие посредники, контролировать которые и должен ЦБ РФ.

«Парадоксально на первый взгляд, но именно ЦБ РФ ответственен и может решить обозначенную им же проблему дефицита производственных мощностей. Необходимо перейти к балансу между таргетированием немонетарной инфляции и поддержкой курса рубля при смягчении регулирования для стимулирования деловой активности, в первую очередь в малом и среднем бизнесе как основе постиндустриальной экономики», — сказал Якубович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил о том, что низкая инфляция в России отнюдь не приводит к экономическому росту.