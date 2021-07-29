Александр Никитин в ходе «прямой линии» ответил на вопросы тамбовчан
Тамбов, 29 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин сегодня, 29 июля, впервые в прямом телевизионном эфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В целом зафиксировано более 100 тыс. просмотров «прямой линии».
Впервые в Тамбовской области прошла «прямая линия» с главой администрации региона Александром Никитиным. Общение губернатора с тамбовчанами проходило в прямом эфире. Трансляция велась в эфире телекомпании «Новый век» (21 кнопка), на ютуб-канале «Новый век», на сайте телекомпании в мобильном приложении, на странице Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном портале органов исполнительной власти области.
Вопросы, поступившие в адрес главы региона, касались самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов. Были и личные вопросы.
За два часа глава региона успел ответить на 18 вопросов. Всего поступило больше 1 тыс. обращений в колл-центр и социальные сети. Более 100 тыс. просмотров зафиксировано на всех площадках.
После окончания «прямой линии» губернатор поделился впечатлениями от взаимодействия с жителями в новом формате.