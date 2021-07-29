Тамбов, 29 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин сегодня, 29 июля, впервые в прямом телевизионном эфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В целом зафиксировано более 100 тыс. просмотров «прямой линии».

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин проводит «прямую линию» с жителями

Впервые в Тамбовской области прошла «прямая линия» с главой администрации региона Александром Никитиным. Общение губернатора с тамбовчанами проходило в прямом эфире. Трансляция велась в эфире телекомпании «Новый век» (21 кнопка), на ютуб-канале «Новый век», на сайте телекомпании в мобильном приложении, на странице Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном портале органов исполнительной власти области.

Вопросы, поступившие в адрес главы региона, касались самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов. Были и личные вопросы.

За два часа глава региона успел ответить на 18 вопросов. Всего поступило больше 1 тыс. обращений в колл-центр и социальные сети. Более 100 тыс. просмотров зафиксировано на всех площадках.

После окончания «прямой линии» губернатор поделился впечатлениями от взаимодействия с жителями в новом формате.

«Атмосфера была приятной, интересной, немного волнительной для меня, потому что формат новый, но мы будем использовать его теперь регулярно. Некоторые моменты требуют уточнений, но все вопросы будут проработаны, граждане получат ответы и конструктивное решение по каждой проблеме. Спасибо всем, кто обратился, за вашу активность», — подвёл итоги Александр Никитин.