Москва, 29 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит полёты в Доминикану. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

«Авиакомпания Azur Air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что чартерная компания выполняла перелёты между Россией и Доминиканой «до начала пандемии коронавируса».

Официальный представитель компании уточнила ТАСС, что полеты планируется возобновить с 9 августа 2021 года.