Казань, 29 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году введут в эксплуатацию 17 новых детских садов, рассчитанных на 3100 мест, заявила начальник отдела дошкольного образования минобрнауки РТ Эльвира Измайлова.

Tatarstan.ru Детский сад

В рамках нацпроекта «Демография» на строительство 13 детсадов выделено более 3 млрд рублей. Пять новых детсадов появится в Казани, три — в Набережных Челнах и еще один — в Альметьевске. Кроме того, два дошкольных учреждения возводят в Пестречинском районе, по одному — в Лаишевском и Высокогорском районах.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» достраивают три детских сада на 710 мест в Казани и на 120 мест в селе Норма Балтасинского района, уточнила спикер.

Перепрофилирование 67 групп в существующих детсадах Казани, Альметьевска, набережных Челнов, Нижнекамска и Зеленодольска позволит дополнительно создать еще 1390 мест для детей от полутора до трех лет, добавила представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах и детских садах Казани к началу нового учебного года установят тревожные кнопки, которые будут работать без права отключения и постоянно находиться под контролем охраны.

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