Стокгольм, 29 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Россия ведёт неправильную политику в Грузии, Молдавии, на Украине, а Сербия — в Косово, пишет шведская газета Dagens Industri.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гильотина. Антироссийская пропаганда

Автор публикации заявляет, что Россия якобы оккупировала «районы Грузии и Молдавии», а на Украине «оккупирован Крымский полуостров», «жертвами войны [в Донбассе] уже пали 13 тысяч человек».

Заодно осуждению подверглись Турция и Сербия: Анкара — за Северный Кипр, который не надо признавать, по мнению автора, а Белград — за Косово, которое, напротив, надо «отпустить», а сербы этого не делают.

Осуждает автор и Милорада Додика — президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина), за то, что он «отрицает геноцид в Сребренице». Досталось и Белоруссии, которая дрейфует в сторону объединения с Россией, отмечается в статье.

Издание прогнозирует «новое наступление на Украину» со стороны России, а также «несвободный» характер выборов, которые в РФ пройдут в сентябре.