Красногорск, 29 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Любовь к Сибири, как малой родине, всегда будет в душе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом он лично заявил 29 июля во время «прямой линии» с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Во время мероприятия главе региона был задан вопрос, как часто он посещает свою малую родину — Сибирь. В ответ Воробьев признался, что ему не часто выпадает такая возможность, но он никогда не забывает регион, в котором вырос.

«Из Сибири я уехал в 24 года. Но я ее очень люблю, я горжусь что я сибиряк. У меня все друзья и знакомые, большинство из них живут в разных уголках страны, но то, что связано с родиной — святое для любого человека. Турник, пацаны с которыми ты дрался и соревновался, девчонки, в которых ты влюблялся. Малая родина — это очень важное чувство для каждого человека. Но признаться регулярно я туда не летаю. Регулярно я летаю и езжу по нашему любимому Подмосковью, но в душе я ценю Сибирь», — сказал Воробьев.