Москва, 29 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Практика показала, что низкая инфляция в России отнюдь не приводит к экономическому росту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал очередные переживания ЦБ РФ по поводу возможного роста инфляции из-за увеличения кредитования.

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«Кому нужна низкая инфляция в нашей стране? Практика показала, что низкая инфляция не приводит к экономическому росту. Низкая инфляция для инвесторов отнюдь не является фактором выбора. В конце 1990-х и в начале 2000-х, когда инфляция в РФ была фантастическая, мы имели огромный поток инвестиций, потому что западники видели возможность заработать в РФ, несмотря на инфляцию, — заявил эксперт. — Поэтому разговоры про пользу низкой инфляции — это на самом деле обман. Этот обман выгоден тем людям, которые инвестируют в российский госдолг. А для экономики низкая инфляция — это скорее вредно, чем хорошо, потому что низкая инфляция не дает развиваться экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец оценил, насколько серьезный урон экономике РФ могут нанести так называемые «пузыри».