Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт фальшивых купюр, фигурантами которого стали двое подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Следователи полагают, что в 2020 году подростки через интернет приобрели с целью сбыта две фальшивые банкноты номиналом пять тысяч рублей. При попытке расплаты одной из купюр несовершеннолетние были задержаны.

Материалы уголовного дела о покушении на незаконный оборот и незаконном обороте поддельных денег направлены в суд.