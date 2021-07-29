Новороссийск, Краснодарский край, 29 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Внебюджетные источники планируется привлечь для строительства Южного обхода Новороссийска. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Краснодарский край 29 июля, сообщили в пресс-службе администрации региона. Проект объезда готов, пройдена экспертиза, однако средств на его реализацию нет.

Government.ru Марат Хуснуллин

«Проект строительства объездной дороги Новороссийска очень дорогостоящий. Но транспортный вопрос в городе — острая проблема, и эту задачу нужно решать. Будем рассматривать возможность реализации проекта за внебюджетные средства», — сказал Марат Хуснуллин.

Сегодня большегрузы, которые двигаются по направлению к порту и из порта Новороссийска, создают в городе транспортный коллапс. Строительство обхода дало бы возможность развести потоки транзитного транспорта. Общая протяженность четырехполосной магистрали составит порядка 26 км.