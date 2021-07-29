Калуга, 29 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Пассажирам международного аэропорта Калуга им. К. Э. Циолковского предоставлена возможность сдать анализы на COVID-19. В аэропорту пассажиры приземлившихся международных рейсов могут сдать ПЦР-тест на коронавирус, на антиген возбудителя методом ИХЛА и на антитела к COVID-19. Об этом 29 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова.

Mzso.info Тест на коронавирус

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Выездная бригада лабораторной службы работает на базе медицинского пункта аэропорта, расположенного в терминале международных рейсов. График работы приёмного пункта соответствует графику прилёта международных рейсов в Калугу. Результаты ПЦР-тестов автоматически загружаются на интернет-портал государственных услуг РФ (Госуслуги).

В настоящий момент всем гражданам России, кроме имеющих действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего на Госуслугах, при возвращении в Российскую Федерацию из-за границы необходимо в течение трёх дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его на Госуслуги.

«Отныне пассажиры, возвращающиеся в Калугу из-за границы, могут сэкономить силы и время, сдав необходимые анализы на новую коронавирусную инфекцию прямо по прилёту, в здании аэропорта», — отметила Елена Галанова.