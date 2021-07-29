Рязань, 29 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Панно из керамической плитки обнаружили рабочие после демонтажа торговых павильонов в подземном переходе возле одного из торговых центров на Московском шоссе в Рязани. Мозаику решено восстановить, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе администрации города.

Admrzn.ru Керамическое панно в подземном переходе

В подземном переходе проходит плановая уборка. В июне 2021 года после демонтажа торговых павильонов рабочие обнаружили на стенах 12 панно из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани. Краеведы, историки и общественники выступили с предложением сохранить мозаику, в мэрии согласились, поскольку «мозаика представляет очевидный культурный и исторический интерес».

Инициативная группа начала исследовать панно, уточняются авторы и возможные соавторы работ, время создания.