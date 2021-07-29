Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Руководство «Сочи» не рассматривает вариант возвращения 30-летнего экс-форварда сборной России Александра Кокорина. Российский клуб не обращался к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера футболиста.

Fc-zenit.ru Александр Кокорин

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что «Сочи» является одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Александра Кокорина.

За «Сочи» Кокорин выступал в сезоне 2019/20. В десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги нападающий забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Фиорентина» выкупила Александра Кокорина у московского «Спартака» 27 января 2021 года за 4,5 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает российского форварда в 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение Кокорина с «фиалками» рассчитано до конца сезона 2023/24.