Курск, 29 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. На курском предприятии ОАО «Курскрезинотехника» выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и охраны водных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На предприятии резинотехнической промышленности провели плановую выездную проверку. Было выявлено несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия — руководитель, ответственный за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, не прошёл необходимую подготовку.

Также было установлено, что паспорта газоочистных установок на предприятии не соответствуют установленным требованиям. Отсутствует герметизация оголовка скважины, оголовок имеет следы коррозии.

За допущенные нарушения юридическое и должностные лица привлекли к административной ответственности. Предприятие оштрафовали на 115 тысяч рублей.