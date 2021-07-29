Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Постояльцы гостиницы в Петербурге, среди которых были граждане РФ и иностранцы, устроили массовую драку из-за разногласий на бытовой почве. Участники инцидента были задержаны для разбирательства.

Pavlofox Кулак

Как сообщили 29 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о массовой драке у гостиницы «Белые ночи» поступила на пульт дежурного Невского района вечером 28 июля. Прибывшие на место конфликта сотрудники правоохранительных органов выяснили, что конфликт между постояльцами возник на бытовой почве.

«В результате инцидента двое мужчин получили телесные повреждения и обращались за помощью в медицинское учреждение. Восемь участников конфликта полицейскими задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции», — добавили в ведомстве.

Кроме того, некоторые постояльцы гостиницы в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства также доставлены в полицию.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в Главке.

Как сообщает, в свою очередь, агентство «Оперативное прикрытие», конфликт в гостинице произошел между шестью уроженцами Чечни и четырьмя гражданами Таджикистана. В результате драки 23-летний чеченец был госпитализирован в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, второй чеченец, 24 лет, пожаловался на плохое самочувствие, после чего, предположительно, с сотрясение мозга госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.