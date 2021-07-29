Екатеринбург, 29 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидают сильные грозы и дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Гроза в городе

Порывы ветра на некоторых территориях могут достигнуть скорости 15 м/с. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, работ на открытом воздухе.

При возникновении происшествий следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру экстренных служб 112.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион пришёл ветер, чьи порывы достигали скорости 20 м/c.