Саратов, 29 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. На полях Саратовской области собрано свыше 2 млн тонн зерна нового урожая. Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, средняя урожайность по области по состоянию на 28 июля составила 17,2 ц/га. Наибольшая урожайность фиксируется в Балашовском (33,7 ц/га), Новобурасском (27,1 ц/га), Самойловском (26,0 ц/га) районах.

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Губернатор Валерий Радаев поблагодарил аграриев за отдачу, максимальную ответственность, за понимание поставленных задач и пожелал успешного завершения жатвы.

«Наш регион продолжает держать лидерство в Приволжье. Текущий год для аграриев непростой: и проливные дожди, и аномально высокие температуры. Но грамотный подход, многолетний опыт дают отличный результат», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в уборочной кампании-2021 в Саратовской области задействовано более 13,7 тыс. механизаторов. Посевная площадь с учетом сохранившихся озимых составляет 4,1 млн га.

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