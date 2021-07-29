Веллингтон, , 16:08 — REGNUM Посольство Индонезии в Веллингтоне заявило, что на данный момент в Новой Зеландии не было предупреждений о цунами после того, как на Аляске произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Ru.m.wikipedia.org

Воздействие землетрясения на Аляске изучается группой экспертов и национальным агентством по чрезвычайным ситуациям. Однако, по оценкам, цунами в Новой Зеландии не произойдет.

Эпицентр землетрясения находился в 91 км от Перривилля, а очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 8,2, зафиксированное неподалеку от штата Аляска, не грозит возникновением цунами в Тихом океане.

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