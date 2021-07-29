Токио, 29 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мельникова показала на четырёх снарядах суммарный результат 57,199 балла.

Золото досталось американской спортсменке Сунисе Ли, результат которой составил 57,433 балла. Серебро взяла представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298).

Ещё одна российская гимнастка Владислава Уразова набрала 56,966 балла и заняла четвёртое место.