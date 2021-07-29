Москва, 29 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В настоящее время Банк России уже почти не имеет никакого отношения к экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Все крупные центральные банки мира имеют двойной мандат. Те же самая ФРС и Европейский центральный банк должны удерживать низкую безработицу, то есть поддерживать развитие экономики и уменьшать инфляцию. Это двойной мандат любого крупного центрального банка. А наш ЦБ пошел по пути минимизации собственной ответственности и скинул с себя заботу об экономическом росте, — пояснил Зубец. — Они оставили за собой только инфляцию. Причем не всю, а только потребительскую. Почему они не смотрят за промышленной, мне не очень понятно. Они пошли по пути любой крупной бюрократической системы, которая всегда стремится минимизировать собственную ответственность. В результате они оказались ответственными только за инфляцию. А за экономический рост они не отвечают».

И поэтому, как пояснил Зубец, действия ЦБ РФ тормозят и инфляцию, и экономический рост.

«И по большому счету Центральный банк уже не имеет никакого отношения к российской экономике. Он не отвечает за то, чтобы мы все жили лучше и чтобы доходы росли. ЦБ не отвечает за то, чтобы в РФ было меньше бедных. Они отвечают только за то, чтобы не было инфляции», — сказал Зубец.

Но, как уточнил экономист, даже это у регулятора не получается.

«Главный инструмент Банка России — это ключевая ставка. Чем выше ставка, тем меньше денег на рынке. Но есть и другие источники пополнения денежной массы. Например, это рост доходов населения. Сейчас Росстат отчитался о том, что реальные доходы населения впервые за полтора года выросли. То есть денег на рынке становится больше. А ЦБ ими управлять не может. ЦБ может ограничить кредитование. Но ничего больше», — сказал экономист.

А, следовательно, как полагает Зубец, даже с инфляцией Центральный банк справиться не может.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика ЦБ РФ препятствует созданию в РФ новых производственных мощностей.