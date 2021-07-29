Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал одного из фигурантов уголовного дела о выдаче водительских прав за взятки. Об этом сообщается на сайте суд 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как полагают следователи, посредник, действуя группой лиц по предварительному сговору, передал денежную сумму неустановленным сотрудникам ГИБДД «за ранее достигнутые договорённости, для успешной сдачи практической части экзамена на право управления транспортным средством», указано на сайте суда.

Подозреваемый в посредничестве во взяточничестве проведёт под стражей два месяца — по 23 сентября включительно.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в ходе обысков в рамках уголовного дела о выдаче прав за взятки у бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД прошли обыски. В коттедже найден портрет, где он изображён в форме маршала Советского Союза Александра Василевского.