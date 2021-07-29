Красногорск, 29 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предпочитает командные виды спорта. Об этом он заявил 29 июля во время «прямой линии» с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Глава Подмосковье признался, что едва не стал профессиональным спортсменом.

«Спортом я увлекаюсь. Чуть профессиональным спортсменом не стал. Все командные виды спорта — моя страсть. Поэтому я и в футбол могу играть, и в хоккей. Правда, ростом я не очень, но мне нравится играть в командные игры», — сказал Воробьев.