Тверь, 29 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Жители всего Ржева должны быть обеспечены чистой водой уже в сентябре. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе посещения вместе с советником президента РФ Владимиром Васильевым Ржевского водозабора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На водозаборе проведены первые работы по модернизации: на объекте установлены новые современные фильтры для повышения качества воды в городе. Жители Ржева ждали решения этого вопроса долгие годы. Также в Ржеве губернатор провёл совещание по реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая вода».

Пресс-служба правительства Тверской области Посещение Ржевского водозабора

«Ключевой задачей является обеспечение населения Тверской области чистой водой, соответствующей санитарным требованиям и нормам. В Ржеве уже реализован первый этап по созданию системы водоочистки. В районах Тверской области в рамках национального проекта реализуется проект «Чистая вода». Будем следить за динамикой работ по каждому муниципальному образованию», — сказал Игорь Руденя, открывая совещание.

По проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в Тверской области к 2024 году запланировано построить и реконструировать 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и улучшения экологии Волжского бассейна. Ключевыми являются системы водоснабжения и водоотведения города Ржева, водовод в Твери. Так, в 2022 году должна быть завершена полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1» и «Ржев-2», включая систему подготовки питьевой воды в городе. До окончания реализации проекта компанией «Тверьводоканал» запущена временная схема, для этого смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. С 15 июля система действует на станции Ржев-2, пусконаладочные работы идут на Ржеве-1.

«Хочу отметить положительный опыт «Тверьводоканала» по отладке качества воды на правом берегу Волги. Необходимо ускорить работы на левобережье. Кроме того, по обращениям граждан нужно минимизировать отключения воды в Ржеве. Для решения проблемы есть глава, все необходимые мероприятия он проведет», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что жители всего города должны быть обеспечены чистой водой уже в сентябре.

«Очень важно, что на уровне региона были приняты системные решения. Сегодня мы видим, что «Тверьводоканал» успешно решает вопросы обеспечения жителей Ржева качественной водой», — отметил Владимир Васильев.

Пресс-служба правительства Тверской области Посещение Ржевского водозабора

На совещании также обсуждался ход реализации проектов по обеспечению качественной водой жителей других муниципалитетов. В частности, в Твери ведется модернизация нитки водовода протяженностью более 5 км от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. В 2022—2024 годах работы по реконструкции и строительству очистных сооружений запланированы в целом ряде городов и поселков Тверской области. Реконструкция водозабора уже проведена в Кесовой Горе, что позволило улучшить качество водоснабжения более 3100 местных жителей.