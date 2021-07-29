Мармарис, Турция, 29 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Несколько отелей в городе Мармарис (Турция) эвакуированы на фоне распространения огня из лесной зоны, сообщает 29 июля Demirören.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары начались в турецкой Анталье накануне, 28 июля. Число пострадавших достигло 122 (причём медпомощь понадобилась 58-ми людям), трое погибли.

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Добавим, что в российское Генконсульство в Антелье не поступали обращения о помощи из-за пожара от граждан России.