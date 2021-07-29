Вашингтон, 29 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена 29 июля представила стратегию решения проблемы миграции в страну из государств Центральной Америки.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

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«Эта стратегия определяет приоритеты и координирует действия по улучшению безопасности, управления, прав человека и экономических условий в регионе. Она объединяет различные инструменты правительства США, включая иностранную помощь, публичную дипломатию и санкции», — говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома.

Также отмечается, что стратегия, состоящая из пяти основных разделов, является «основным компонентом усилий администрации по созданию справедливой, упорядоченной и гуманной системы иммиграции».

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Стратегия предполагает решение в странах, откуда следуют мигранты, проблем, вызванных экономической незащищенностью и неравенством людей, борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона, защиту прав человека, наёмных работников, свободы прессы, меры по предотвращению насилия, вымогательства, борьбу с организованными преступными группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский вице-президент Камала Харрис заявила, что Белый дом должен помогать латиноамериканским странам в решении их проблем, чтобы сократить поток прибывающих в США мигрантов. По её словам, для устранения проблем надо искать их первопричины.

В июне во время своего визита в Гватемалу Харрис сказала потенциальным мигрантам, чтобы они не пересекали американо-мексиканскую границу, предупредив, что пограничная служба будет вынуждена вернуть их обратно.