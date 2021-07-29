29 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:38 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Древнейшая история Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"А что, теперь Окраина России претендует на наследие всей Руси? Где он эти грибы собирает? В каком лесу?» — задаётся вопросами Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что претензии Украины на историю Древней Руси выглядят глупо, ведь никакой Украины в те времена даже в планах не было.

«Не было такого государства «Киевская Русь». Это название придумали историки, а была просто Русь. Поэтому, Зеля, играй дальше на рояле, политика и история — это не твоё», — отмечает Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что действия украинских властей по формированию своей новой исторической идентичности крайне непоследовательны и во многом лишены логики.

«Странная логика. Они же сами отказались от истории СССР, Российской империи, княжества русского, но вот по какой-то причине Киевская Русь только их. Пробел лет в 600 получается в истории», — отмечает Георгий С.

Виктор Васнецов. Призвание варягов. 1909

Часть людей считает, что Москва, Новгород и Санкт-Петербург имели куда большее влияние на территории близ Киева на протяжении сотен лет, нежели современные украинские власти, так рьяно отстаивающие свою независимость.

«Зеленский выдает желаемое за действительное. Киев всегда был русским городом, и Русь называлась киевской, потом Новгородской, ещё Суздальско-Владимирской, в зависимости от престола княжеского. Князь был русский, и страна была Русь, а никак не Украина. Бред сивой кобылы повторяют и повторяют, в надежде, что прокатит за правду», — написала Лидия Б.

Ряд пользователей указывает на то, что русские войны положили множество жизней ради ныне украинских земель, поэтому у современной украинской вороватой элиты нет никакого даже морального права диктовать России, что её по праву.

«Именно московские князья начали бить Золотую Орду (и это в западной литературе), а до Новгорода она вообще не добралась. А Русь появилась, когда князь новгородский захватил Киев и стал им править. Русичей знали, а украинцев не было. А как в Украине рассказывают о зарождении Киевской Руси?» — задаётся вопросом Алесей А.

«Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году», фрагмент иконы 1460 года

Отдельные комментаторы отмечают, что своей русофобской политикой власти на Украине доказали, что они являются врагами исторической Киевской Руси.

«Если Украина — наследница Древнерусского государства, почему тогда на Украине русофобия и неприятие русского языка? Теперь русские, согласно банальной логике — прямые наследники, именуются троюродными племянниками! Абсурд!» — указывает Марья М.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы».