Мармарис, Турция, 29 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Из-за лесного пожара в городе Мармарис, который расположен в юго-западной турецкой провинции Мугла, началась эвакуация гостиниц. Об этом 29 июля сообщает Haberturk.

Лесной пожар

«Пламя начинает угрожать населенным пунктам, некоторые отели рядом с районом (где бушует пожар) эвакуируются, владельцы жилья также переходят в безопасные зоны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, пожар произошел в лесном массиве на территории района города, и для его тушения были направлены бригады пожарной охраны и регионального управления лесного хозяйства.

Кроме того, отмечается, что в работах по ликвидации возгорания задействовано пять вертолётов и один самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате природного пожара в районе курортного города Манавгат в южной турецкой провинции Анталья увеличилось до трех.