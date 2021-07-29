Рязань, 29 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Депутаты Рязанской городской Думы 29 июля утвердили в должности первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Рязани Алексея Пустовалова, сообщает пресс-служба мэрии.

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Чиновник в 2005 году окончил Рязанскую сельскохозяйственную академию, в 2010 году — Рязанский государственный университет. Различные должности в госслужбе занимал с 2006 года, в июне 2017 года перешёл на должность заместителя руководителя аппарата правительства региона, а с марта 2021 года исполнял обязанности первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Рязани.

Депутаты проголосовали также за изменения в структуру мэрии города. Теперь в подчинении Алексея Пустовалова будут находиться заместители главы администрации.