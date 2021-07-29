Москва, 29 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Традиции давней дружбы и партнерства связывают Россию и страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), саммит в Казани призван нарастить кооперационные связи между государствами. Об этом говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Отношения России и стран ОИС также опираются на межрелигиозный и межцивилизационный диалог, они вместе прилагают усилия для поддержания региональной и международной безопасности при неизменной приверженности целям и принципам Устава ООН, говорится в приветствии Лаврова, опубликованном 29 июля на сайте МИД.

Тесное и успешное взаимодействие России и стран исламского мира в самых разных форматах стало закономерностью, и саммит служит важной площадкой для него. Каждый год в нём участвуют представители более 70 стран, активно подключаются и регионы России.

«Убежден, что саммит пройдет в деловом ключе, а реализация его насыщенной программы позволит участникам укрепить потенциал сотрудничества, установить полезные контакты и выйти на новые совместные инициативы», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» проходит в Казани с 28 по 30 июля, он направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами ОИС в экономике, политике и культуре.