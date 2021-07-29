Москва, 29 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Егор Шип высказался о «некрасивом» поступке TikTok-блогера Дани Милохина. Он опубликовал ролик на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта.

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«Милохин — это вообще кадр. Я очень сильно разочаровался в нём», — сообщил Егор Шип, подписав видео словом «фу». Мнение Шипа также поддержал участник TikTok-дома Hype House Димас Блог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем фильме «Блогеры и дороги» тиктокершу Юлию Гаврилину довёл до слёз блогер Эльдар Джарахов. Милохин на это никак не отреагировал — он не стал заступаться свою девушку или успокаивать её.