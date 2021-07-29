Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области видеонаблюдение за ходом голосования на сентябрьских выборах будет организовано более чем на 1 тыс. участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме 29 июля. Всего на Дону запланирована работа более 2,5 тыс. помещений для голосования.

Выборы Congress of local and regional authorities

«Наблюдатели смогут следить за онлайн-трансляцией непосредственно из помещения общественного штаба наблюдения за выборами, в котором будут размещены демонстрационные экраны. На них одновременно смогут транслировать изображение из нескольких десятков помещений для голосования», — уточнили в избиркоме.

В настоящее время ограничений по количеству наблюдателей в связи с короновирусом нет.

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