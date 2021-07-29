Тюмень, 29 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта. Об этом сообщает Следственный комитет России.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Его расследуют по нескольким статьям УК РФ. Среди них посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и его основных частей, приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также приготовление к совершению террористического акта.

На месте уничтожения двоих боевиков изъяты оружие, боеприпасы и элементы самодельного взрывного устройства. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, двое террористов были уничтожены ночью 29 июля. Операцию провели сотрудники ФСБ.