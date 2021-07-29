По факту попытки совершить теракт в Тюмени завели уголовное дело
Тюмень, 29 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Его расследуют по нескольким статьям УК РФ. Среди них посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и его основных частей, приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также приготовление к совершению террористического акта.
На месте уничтожения двоих боевиков изъяты оружие, боеприпасы и элементы самодельного взрывного устройства. Назначен ряд экспертиз.
Как сообщало ИА REGNUM, двое террористов были уничтожены ночью 29 июля. Операцию провели сотрудники ФСБ.