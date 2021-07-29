Москва, 29 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Росавиация дала разрешение авиакомпании AZUR air на полеты в Хорватию из трёх регионов России. Кроме Москвы самолеты начнут летать из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Дубровник. Хорватия

Из четырех российских городов городов авиакомпания может выполнять два рейса в неделю в Дубровник и Сплит. По мнению экспертов, при запуске регулярных рейсов пакетных туров в Хорватию станет больше.

В АТОР отметили, что прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга и Казани на курорты Хорватии не было никогда. До пандемии прямые регулярные рейсы в Хорватию выполнялись из Москвы и Санкт-Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хорватии приняли решение об ужесточении контроля за распространением коронавируса на курортах Адриатического побережья.

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