Ярославль, 29 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Работа экскаватора на Волжской набережной Ярославля не связана с подготовкой к строительству отеля, идёт подготовка к археологическим раскопкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Работы на месте будущих раскопок

«Экскаватор работает в границах ранее существовавших раскопов, разравнивает отвалы. Также планируется присыпка бортов котлована. Это необходимо для того, чтобы археологи могли продолжить раскопки на данном участке. Работы осуществляет Институт археологии Российской академии наук. Уведомление от держателя открытого листа о сроках проведения работ поступило в региональный департамент охраны объектов культурного наследия. Срок открытого листа в настоящее время не истек», — сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы на набережной обеспокоили градозащитников. Они заподозрили, что идёт подготовка к стройке.