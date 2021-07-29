Москва, 29 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Если Банк России продолжит сбивать инфляцию и искусственным образом уменьшать спрос, то никакие инвесторы не станут создавать в РФ новые производственные мощности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения ЦБ РФ по поводу того, что быстрый рост кредитования может обернуться разгоном инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Действительно, когда спрос опережает предложение, то цены растут, и может возникнуть инфляция, перегрев экономики и так далее. С другой стороны, без растущего спроса, сопровождающегося инфляцией, никто не будет развивать производство, — сказал Зубец. — Для того, чтобы производство развивалось, спрос должен быть большим и очевидным. Цены должны расти. И тогда промышленники и бизнесмены займутся производством. То есть если мы говорим о необходимости развития экономики, то мы должны поддерживать спрос, который потащит за собой экономику и производство. А если мы будем сбивать инфляцию и искусственным образом уменьшать спрос, то понятно, что никакому инвестору не придет в голову мысль идти в производство и создавать новые мощности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее по поводу политики ЦБ РФ критически высказались такие известные российские экономисты, как Михаил Делягин и Михаил Хазин.