Москва, , 11:00 — REGNUM Регионы Северного Кавказа всегда занимали особую нишу в российской электоральной географии. Однако выборы в Ингушетии в 2021 году рискуют стать особо выдающимся примером на общем фоне: в республике решили провести выборы «как надо» с особым рвением, не только нагромождая административные барьеры на пути кандидатов в депутаты, но и не брезгуя физическими расправами.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вряд ли в данном случае кого-то можно удивить отсутствием политической конкуренции. Здесь, однако, вызывает интерес другое: не говорят ли подобные конфликты о том, что и в таких условиях кто-то начинает вести избирательные кампании «по-настоящему» и нарушает негласные правила игры?

В данном случае в эпицентре событий оказалась «Партия Дела», которая организовала в республике региональное отделение в 2019 году. Сегодня кандидаты от партии борются за места в Народном Собрании Ингушетии.

Административные барьеры

Первый звоночек назревающего конфликта прозвенел, когда местная избирательная комиссия фактически установила барьер для выдвижения, не опубликовав программу для электронной подачи документов и не утвердив образец подписного листа.

В партии решили направить жалобу от 22 июня на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о том, что местная избирательная комиссия не способна обеспечить реализацию избирательных прав.

Авторы письма сослались на республиканский закон, согласно которому документы на выдвижение предоставляются как в печатном, так и в машиночитаемом виде. При этом они должны быть поданы не позднее, чем спустя 30 дней после публикации о назначении выборов — соответствующее постановление было опубликовано в местном издании 17 июня.

«За всю историю избирательных кампаний, в которых участвовала партия, мы сталкивались с разными административными барьерами, но, чтобы так топорно нам не давали возможности выдвинуться, не было никогда — подобное случилось впервые. Надеюсь, ЦИК РФ даст соответствующую правовую оценку тому, что происходит в Избирательной комиссии Республики Ингушетия, а Элла Александровна Памфилова примет необходимые меры», — комментировал тогда ситуацию секретарь Федерального совета партии Алексей Лапушкин.

6 июля была направлена повторная жалоба. Партию возмутили опубликованные формы списка кандидатов, обязательные для заполнения, но при этом противоречащие действующему республиканскому законодательству. В частности, среди прочего, в формах отсутствовали поля для указания даты и места рождения кандидата, адреса места жительства и даже серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего его документа.

16 июля уполномоченные представители партии прибыли в помещение избирательной комиссии Республики Ингушетия, расположенное в городе Назрани, для того, чтобы наконец подать документы на заверение списка кандидатов.

Следует отметить, что работники и члены избирательной комиссии Ингушетии тут потребовали прекратить видеосъёмку, при этом на доводы о законности действий уполномоченных представителей они никак не реагировали.

Несмотря на отсутствие очереди на подачу документов, рабочая группа избиркома продолжительное время отказывалась принимать документы на заверение списка кандидатов от «Партии Дела». А спустя некоторое время она, продолжая демонстративно игнорировать уполномоченных представителей, приступила к рассмотрению документов КПРФ.

После продолжительных прений сотрудники избиркома всё-таки согласились с доводами представителей партии, но при составлении подтверждающего документа о принятии документов выяснилось, что в нём отсутствуют сведения о подаче краткого наименования, эмблемы и печати.

На этот раз разбираться в ситуации вышел председатель избиркома — правда, не один, а с «группой лиц, не обладающих процессуальным статусом», которые начали проявлять агрессию и требовать подписать подтверждающий документ без внесения указанных сведений, рассказали ИА REGNUM представители партии.

Когда дошло до прямых угроз здоровью партийцев от сотрудников избиркома, уполномоченные всё-таки решили подписать подтверждающий документ. При этом председатель избиркома потребовал, чтобы никаких замечаний в связи с этим не вносилось.

Позже в заявлении в Следственный комитет партийцы выдвинут обвинения председателю Избиркома Ингушетии Муссе Евлоеву.

«Полагаем, что сотрудники избиркома действовали по указанию председателя Евлоева, тем самым совершив служебный подлог, не указав в подтверждающих документах сведения о кратком наименовании, эмблеме, печати, исказив действительное содержание документов», — сказано в заявлении.

Нападение

Руководители местного избиркома оказались явно не в восторге от назревающего разбирательства на федеральном уровне. 26 июля 2021 года около 21:00 мск на улице Чеченская, 31, на выходе из избирательного штаба партии в Назрани неизвестные на автомобиле без государственных регистрационных номеров перегородили выезд машине, в которой находились сотрудники партии, и начали их избивать, выкрикивая угрозы по поводу выдвижения кандидатов от «Партии Дела» в Народное Собрание республики.

Нападение было зафиксировано системой наружного видеонаблюдения. О произошедшем тут же были уведомлены сотрудники полиции города Назрани, а затем на имя министра внутренних дел России Александра Колокольцева и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено соответствующее официальное письмо.

Проблемы политического развития

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, Ингушетии всегда была свойственна определённая политическая нестабильность, связанная не в последнюю очередь с формированием местных элит по кровно-родственному признаку, а также с общим невысоким уровнем достатка в республике.

«Политические элиты в Ингушетии достаточно неустойчивы. Республика появилась относительно недавно. Это самая маленькая и бедная республика Северного Кавказа с самой большой безработицей. При огромной рождаемости численность её населения уменьшается. Экономики Ингушетии фактически не существует», — пояснил Журавлев.

Показательно и то обстоятельство, что на момент возникновения республики на её территории не было ни одного города, отметил политолог.

«Если учесть, что республика молодая, то понятно, что и политическая культура там, так скажем, подростковая. Не могу представить, чтобы в Дагестане, при том, что там проблем не меньше, могут избить официального представителя политической партии. Ему намекнут, скажут, не лезь, покажут краешек уголовного дела или конвертик с деньгами. Но бить по лицу не станут, просто потому, что это неэффективно», — подчеркнул он.

Тем не менее, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев призвал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не делать поспешных выводов о политической ситуации в республике.

«Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но делать на основании этого какие-то выводы об Ингушетии, экстраполировать ситуацию на всю общественно-политическую жизнь республики, я бы, наверное, не стал. Потому что я сейчас ничему не удивляюсь, и подобные казусы могут случиться буквально в любом регионе. Мы видим архаизацию, упрощение общественно-политической жизни», — указал Калачев.

Он также добавил, что «Партия Дела» регулярно сталкивается с проблемами, а Ингушетия — это не первый случай. Подобные скандалы, по его мнению, дают основания и для других выводов.

В частности, похоже, в Ингушетии всё-таки имеет место политическая конкуренция, несмотря на то, что некоторые по-прежнему надеются на решение любой проблемы «по-простому, методами прямого физического воздействия», считает Калачев.

«Это свидетельствует не о низкой политической культуре даже — это лежит на поверхности, — а о том, что там всё-таки есть политическая жизнь! Там, где нет политической жизни, там тихо как на кладбище. Там скандалов не происходит, и там элитные группы не берут франшизы партий второго или даже третьего эшелона, не пытаются участвовать в выборах. Там всё расписано и всё поделено. А здесь, мы видим, спрос на партийные франшизы всё-таки есть», — заключил политолог.