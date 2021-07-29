Красногорск, 29 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Подземное метро в Москве будет продвигаться за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом 29 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «прямой линии» с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Глава региона рассказал, что отдельная линия метро будет двигаться в сторону Красногорска.

«Что касается подземного метро, то есть уверенность, что оно будет пересекать МКАД. Очередная линия метро появится в районе Рижского шоссе и будет продолжена в сторону Красногорска», — сказал Воробьев.

Напомним, в настоящее время готовится строительство Рублёво-Архангельской линии метро.