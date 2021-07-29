Очёр, Пермский край, 29 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Очерском городском округе Пермского края перед судом предстанет 21-летняя жительница, обвиняемая в убийстве младенца, сообщает СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

По данным ведомства, 13 февраля 2021 года молодая женщина, находясь дома, родила в ведро с водой здорового ребенка. После этого она умышленно оставила младенца в ведре, пока тот не захлебнулся.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Фигурантке инкриминируют преступление по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).