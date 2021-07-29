Таганрог, Ростовская область, 29 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Ростовской области в ходе обысков у бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД нашли портрет, где он изображён в форме маршала Советского Союза Александра Василевского. Фотоснимки появились в ряде телеграм-каналов.

Sledcom.ru Интерьер дома начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова

Обыски прошли в рамках уголовного дела о взяточничестве. Силовики обнаружили в коттедже сотрудника ГИБДД крупные денежные суммы, дорогую технику и автомобили. Обращает на себя внимание тот факт, что обыски в Таганроге прошли вслед за задержанием начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области пресечена выдача водительских прав за взятки. По версии следствия, в 2019 году двое мужчин передали более 190 тыс. рублей неустановленным пока сотрудникам регистрационно-экзаменационного пункта отделения №1 межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.