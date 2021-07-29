Токио, 29 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Японская компания Honda представила на европейском авторынке новый гибридный кроссовер HR-V e: HEV 2022 модельного года. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба компании.

Honda Honda HR-V e:HEV

Гибридная силовая установка новинки состоит из бензинового мотора DOHC i-VTEC с циклом Аткинсона объемом 1,5 л, а также из двух электромоторов и литий-ионной аккумуляторной батареи. Суммарная мощность установки равна 131 л. с. и 253 Нм крутящего момента.

С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 10,6 с. При этом расход топлива составляет 5,4 л на 100 км (WLTP).

Стоит отметить, что подобной гибридной установкой оснащается новый Jazz. Однако для HR-V e: HEV количество аккумуляторных элементов было увеличено с 48 до 60.

В продаже новый HR-V e: HEV появится в конце 2021 года.

Напомним, к марту 2022 года компания Honda планирует серьезно сократить свой модельный ряд, убрав из него минивэн Odyssey, Clarity и Legend.

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