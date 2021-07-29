Минск, 29 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое недовольство выступлением спортсменов республики на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, которые пока не смогли завоевать ни одной медали. Он заявил об этом 29 июля во время рассмотрения кадровых вопросов в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как видите, Олимпиада… Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями», — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

«Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат», — также добавил он.

Кроме того, президент Белоруссии добавил, что в такой ситуации необходимо сосредоточить внимание на отдельных видах спорта и командах, способных дать результат.

«Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко по Минской области назначен Владимир Калач, до этого находившийся на посту заместителя главы Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.