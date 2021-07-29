Красногорск, 29 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Подмосковье будет запущена программа реновации. Об этом 29 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «прямой линии» с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ugd.ru Бараки в Ульяновске

По словам главы региона, в рамках этой программы в регионе будут в первоочередном порядке переселять жителей не пятиэтажек, а двух‑ и трехэтажных бараков.

«Такая программа обязательно будет доведена до жителей. Другие дело, что какое-то время она будет набирать темпы. Но я уверен, что мы с этим справимся», — сказал Воробьев.