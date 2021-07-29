Брюссель, 29 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Большинство иностранных мигрантов, прибывающих из Белоруссии на границу Литвы, не получит убежище на территории Евросоюза. Об этом официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Адальбер Янц заявил 29 июля на брифинге в Брюсселе.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы и Белоруссии

Он отметил, что фундаментальный принцип предоставления права на убежище в ЕС требует принятия решений в индивидуальном порядке. Ситуации у мигрантов разные, заниматься их вопросами должны национальные власти.

«Очевидно вместе с тем, что значительная часть этих людей не получит права на международную защиту», — сказал Янц.

Представитель Еврокомиссии добавил, что этих людей нужно возвращать на родину, и это острый вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литву для обсуждения миграционного кризиса отправится еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.