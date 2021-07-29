Москва, 29 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Данные Росстата о росте доходов населения России объясняется эффектом базы — 2020 год стал очень нестандартным из-за пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Ковалев.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Например, на II квартал 2020 года пришелся основной удар пандемического кризиса, в результате чего реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) рухнули на максимальную величину (7,1%) за два десятка лет.

Поэтому правильнее, наверное, проводить сопоставление текущих данных со значениями 2019 г. В результате, несмотря на существенный рост год к году, реальные располагаемые доходы во II квартале 2021 г. были все еще ниже на 0,8% уровня II квартала 2019 г.

В целом за I полугодие 2021 г. проседание к I полугодию 2019 г. составляет 1,2% (при том, что по отношению к I полугодию 2020 г. реальные располагаемые доходы населения показали прирост в 1,7%)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходов населения во II квартале 2021 года на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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