Уфа, 29 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Не менее пяти млн туристов в год поможет привлекать в Башкирию реализация стратегии развития туризма. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Туризм. Башкирия

Сообщается, что проект стратегии до 2035 года представила председатель государственного комитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова на заседании правительства региона.

Отмечается, что работа над документом была начата в марте 2021 года. Сейчас он находится на этапе согласования с региональными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями региона.

«Опираясь на Стратегию развития туризма в Башкирии до 2035 года, республике удастся сохранить и усилить позиции в индустрии гостеприимства, а также конкретизировать туристические продукты, которые будут предложены как внутренним, так и иногородним туристам», — приводит пресс-служба слова Тукановой. Сообщается, что среди ключевых показателей, которые будут обозначены в стратегии, является привлечение в Башкирию как минимум 5 млн туристов ежегодно, достижение показателя объема туристской индустрии в 25 млрд рублей, в два раза — увеличение занятых в этой отрасли, в 4 раза — рост экспорта туристских услуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены развивать сферу детского отдыха и оздоровления.