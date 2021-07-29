В Башкирии представлен проект стратегии развития туризма
Уфа, 29 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Не менее пяти млн туристов в год поможет привлекать в Башкирию реализация стратегии развития туризма. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что проект стратегии до 2035 года представила председатель государственного комитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова на заседании правительства региона.
Отмечается, что работа над документом была начата в марте 2021 года. Сейчас он находится на этапе согласования с региональными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями региона.
«Опираясь на Стратегию развития туризма в Башкирии до 2035 года, республике удастся сохранить и усилить позиции в индустрии гостеприимства, а также конкретизировать туристические продукты, которые будут предложены как внутренним, так и иногородним туристам», — приводит пресс-служба слова Тукановой. Сообщается, что среди ключевых показателей, которые будут обозначены в стратегии, является привлечение в Башкирию как минимум 5 млн туристов ежегодно, достижение показателя объема туристской индустрии в 25 млрд рублей, в два раза — увеличение занятых в этой отрасли, в 4 раза — рост экспорта туристских услуг.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены развивать сферу детского отдыха и оздоровления.